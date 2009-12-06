Нужен сайт аналог заданных

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок298 просмотров
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Добрый всем день

Нужно разработать сайт аналог следующих:

1. http://www.flashtemplates.com/view-template-2235.html

с административной панелью по функционалу:

http://template-guide.com/cms-v2/

в столбике Flash CMS v.2.0

или как

2. http://www.artdesignsgroup.com/index2.php

с административной панелью по функционалу как на вложенном файле.

Дизайн может быть шаблон и логотип взят из каких-то бесплатных лого и красиво оформленных.

Компания занимается оформлением свадебных залов, украшением залов цветами, организацией свадебных церемоний.

Сайт нужно сделать очень срочно.

Срок 5 дней.

Бюджет небольшой.

Высылайте Ваши предложения в приват.

Оплата только по факту выполнения заказа и установки на хостинг заказчика.

14 лет назад
Vovcik81
42 годаМолдова
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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