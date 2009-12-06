Нужен сайт аналог заданных

Добрый всем день

Нужно разработать сайт аналог следующих:

1. http://www.flashtemplates.com/view-template-2235.html

с административной панелью по функционалу:

http://template-guide.com/cms-v2/

в столбике Flash CMS v.2.0

или как

2. http://www.artdesignsgroup.com/index2.php

с административной панелью по функционалу как на вложенном файле.

Дизайн может быть шаблон и логотип взят из каких-то бесплатных лого и красиво оформленных.

Компания занимается оформлением свадебных залов, украшением залов цветами, организацией свадебных церемоний.

Сайт нужно сделать очень срочно.

Срок 5 дней.

Бюджет небольшой.

Высылайте Ваши предложения в приват.

Оплата только по факту выполнения заказа и установки на хостинг заказчика.