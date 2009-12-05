Клонирование сайта. Джумла

На музыкальном сайте http://ross-studio.com/53/ нужно подключить моудль голосования в раздел Конкурс http://ross-studio.com/54/ чтобы росли баллы от посетителей, при нажатии на кнопку, но не более одного раза. плеер должен быть крохотный и открываться там же ...
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Необходимо клонировать сайт под Джумлу. Пишите, все обсудим. icq 3448444
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