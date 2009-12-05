Сайт на Битриксе

На музыкальном сайте http://ross-studio.com/53/ нужно подключить моудль голосования в раздел Конкурс http://ross-studio.com/54/ чтобы росли баллы от посетителей, при нажатии на кнопку, но не более одного раза. плеер должен быть крохотный и открываться там же ...