Сайт по продаже сайтов - сателлитов.

Макет дизайна с основными разделами отрисован в слоях PSD ТЗ составлено (вышлю на почту) Необходимо: Написать систему управления сайтом. Натянуть макет на движок Выгрузить все на сервер. Оптимизацию и наполнение контентом - делаю самостоятельно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо разработать программную часть сайта по продаже сателитов (сайтов). Вот пример: www.satellite-shop.ru
Необходимо:
1. Удобная КМС, либо бесплатная либо самописная с открытым кодом.
2. Форма регистрации
3. Личные кабинеты
4. Рейтинги пользователей
5. Привязка к платёжным системам.
ЧПУ, почтовая форма и т.д.
На данном этапе необходимо узнать сроки и стоимость.
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