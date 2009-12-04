Создать новостной портал

Сайты «под ключ»Завершен15 заявок348 просмотров
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Требуется создать новостной портальчик. Макет дизайна прикладываю. По сути - там один шаблон для всех страниц кроме главной. Необходимо чтоб был рейтинг статей по кол-ву заходов и вывод 3-х самых посещаемых статей в низ в блок с ТОРовыми материалами. Нужна рассылка и комментарии к статьям. Поиск и хранение статей. Движок предлагайте, склоняюсь в сторону DLE. В аську и скайп не стучать, все предложения только здесь. Спасибо!

14 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранные исполнители
rusline
Руслан 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад
14 лет назад
$50
1 день
Отличная работа! Руслан работает быстро, что никак не влияет на качество верстки. Профессионал, одним словом. Спасибо за прекрасную работу! Буду обязательно обращаться еще.
Макеты профессиональные, оплата вовремя.
chr0meee
Сергей 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$40
2 дня
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