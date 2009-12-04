Создать новостной портал

Требуется создать новостной портальчик. Макет дизайна прикладываю. По сути - там один шаблон для всех страниц кроме главной. Необходимо чтоб был рейтинг статей по кол-ву заходов и вывод 3-х самых посещаемых статей в низ в блок с ТОРовыми материалами. Нужна рассылка и комментарии к статьям. Поиск и хранение статей. Движок предлагайте, склоняюсь в сторону DLE. В аську и скайп не стучать, все предложения только здесь. Спасибо!