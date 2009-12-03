Сайт с возможностью скачивания mp3 после оплаты

Есть сверстанный html макет.

Нужно сделать вот такой сайт:

Разделы сайта:

1. Главная(на главной странице будет располагаться обзорная информация, для чего этот сайт создан, кому может быть полезен итд.)

2. Мелодии(в данном разделе будут располагаться мелодии с возможность прослушивания и скачивания после оплаты)

3. Музыка(в данном разделе будет располагаться музыка с возможность прослушивания и скачивания после оплаты)

4. Обои(в данном разделе будут располагаться обои с возможность просмотра и скачивания бесплатно)

5. Программы(Раздел будет перенаправлять на файло-обменники)

6. Контакты(на странице будет содержаться контактная информация)

Сами мелодии будут располагаться на файло-обменниках. т.е. после оплаты сайт дожен выдать ссылку на mp3 файл, который лежит где-то там, не важно где, файло обменники будут использоваться разные. А Небольшие размером нарезки для предпрослушивания будут лежать на хостинге вместе с сайтом.

Оплата mp3 будет производиться через электронные платежные системы.

На какой CMS будет работать сайт не важно(это может быть joomla, wordpress, drupal или что-то самописное)

Оставляйте пожалуйста свои цены и сроки.