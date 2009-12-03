Рекламно-информационное агентство

1) Парсинг информации с сайтов источников http://www.zakupki.gov.ru/Default.aspx?link=18 Нужно скачивать присоединенные файлы Нужно парсить присоединенные файлы (текст в них для полнотекстового поиска) Спарсенная информация должна выгружаться в XML формат, для обмена с 1С и выгрузки на сайт 2) Приведение информации к ...
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Есть домен , есть хостинг, теперь нужно оформить и выложить инфо о нашей фирме нужно создать в первую очередь несколько страниц ,а в дальнейшем дороботать,в последующем в своем рекламном агентстве которое находиться в Новом Уренгое готовы разместить рекламу о оказании услуг по изготовлению сайтов, и работать на партнерских отношениях.
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