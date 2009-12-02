Создание сайта юридической консультации

Есть дизайн в .псд, нужно сверстать его и натянуть на Джумлу. Пишите в личку кто готов сделать, бюджет и список выполненных Вами работ на Джумле. Движок только Джумла, клиент так хочет. Бюджет на проект: не более 70$ Дизайн в ...