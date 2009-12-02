Разработка сайта компании под ключ

Требуется разработка сайта компании Casino-1.ru "Его собственно и нужно переделать".

По факту:

1. Модули

*Новости

*Каталог товаров "С онлайн заказом"

*Отзывы

*Форум

*Интро заставка при входе на сайт

*Возможность подключения мультиязычности ресурса

*Контакты "С картой Гугл мапс"

*Форум

2. Структура

-Главная

-Новости

--Новости компании

--Новости рынка

-Решения

--Слоты

--Казино

--Крмпоненты

--Прочее

-Мошенники

--Список

--Скачать

-Партнерам

--Партнерская программа

--Сотрудничество

--Партнеры

--Клиенты

-Поддержка

--Форум

--Обратная связь

-Отзывы

-О компании

-Контакты

3. Должна присутствовать кнопка навигации по языкам и карусель продукции.

4. Стилистика дизайн макета должна быть выполнена в ярких цветах, подходящих по стилию компании данного рынка, возможно присутствие свечения или позолота. Favicon и Логотип есть. Наиболее приближонные примеры сайтов:

www.casino4you.org

www.onlyplay.net

www.globo-tech.com

www.businesscasino4u.com

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Интересует разработка сайта в кредит или в рассрочку "По договору если требуется", минимальный срок 1 месяц.

Оплата поэтапная, частями.