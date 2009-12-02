Разработка сайта компании под ключ

Простой сайт никакого дизайна, от балбы. Вход через логин, пароль. Затем страничка поиска по критериям (критерии берутся из базы, база простая, 6-7 таблиц-справочников). Затем выводится рез-т поиска - генерируется то, что пользователь хочет найти, по заранее определенному сценарию. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сайта компании Casino-1.ru "Его собственно и нужно переделать".
По факту:
1. Модули
*Новости
*Каталог товаров "С онлайн заказом"
*Отзывы
*Форум
*Интро заставка при входе на сайт
*Возможность подключения мультиязычности ресурса
*Контакты "С картой Гугл мапс"
*Форум
2. Структура
-Главная
-Новости
--Новости компании
--Новости рынка
-Решения
--Слоты
--Казино
--Крмпоненты
--Прочее
-Мошенники
--Список
--Скачать
-Партнерам
--Партнерская программа
--Сотрудничество
--Партнеры
--Клиенты
-Поддержка
--Форум
--Обратная связь
-Отзывы
-О компании
-Контакты
3. Должна присутствовать кнопка навигации по языкам и карусель продукции.
4. Стилистика дизайн макета должна быть выполнена в ярких цветах, подходящих по стилию компании данного рынка, возможно присутствие свечения или позолота. Favicon и Логотип есть. Наиболее приближонные примеры сайтов:
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Интересует разработка сайта в кредит или в рассрочку "По договору если требуется", минимальный срок 1 месяц.
Оплата поэтапная, частями.
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