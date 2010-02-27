Разработка сайта-визитки

$250
Сайты «под ключ»Завершен53 заявки566 просмотров
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Требуется разработать небольшой сайт для "сети" магазинов одежды больших размеров.

На сайте должны быть адреса магазинов со схемами проезда (всего 2 магазина) и фотографиями магазинов.

Еще на сайте должны быть тематические картинки.

Может быть у исполнителя будут идеи, что еще сделать на сайте.

Основная задача сайта - дать клиенту информацию о местонахождении магазина, ассортименте магазина, телефон магазина.

Есть:

- фото магазинов

- логотип

- название)

В первую очередь смотрю на портфолио. Главное - качественный дизайн.

Предоплата при предоставлении макета jpg.

14 лет назад
AlexandrWeb
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
egorfedorov
Егор 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-1)
14 лет назад
$150
5 дней
Все сделано отлично.
Адекватный заказчик, общаться и работать легко, оплата в срок.
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