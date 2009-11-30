Сайт приема заказов на фотопечать через интернет

Необходимо разработать сайт и программное обеспечение для обеспечения приема и обработки заказов на печать фотографий, фотоальбомов и т. д. через Интернет.

Дизайн и функциональность сайта должна быть похожа на http://www.photobox.co.uk/.

Правда этот сайт достаточно велик по своей функциональности - из всех возможностей печати необходимо оставить только следующее:

• печать фотографий на фотобумаге;

• печать фотоальбомов

• печать на холсте

• печать на кружках

в дальнейшем предполагается добавить

• календари

• коллажи

• печать на майках

Пользователь должен иметь возможность оплаты как наличными курьеру, так и с помощью кредитной карты онлайн-оплатой.

В программе должны быть предусмотрены режимы работы клиента, оператора, принимающего заказ, менеджера выполняющего заказ, подтверждающего его выполнение и доставку клиенту, и администратора