Разработать сайт с одной карточной игрой

Необходимо создать сайт инвестиционного проекта под ключ Основные особенности: - Имеет русифицированное пользовательское меню - Прием платежей Liberty Reserve полностью автоматический с проверкой сделанного платежа (проверенно работает)!!! - Открытый исходный код - Почасовая оплата - Автоматические выплаты - Нет привязки к домену! - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта с 1 флеш игрой, сам сайт на флеш не надо. Название игры Свара, очень схожа по принципу игры и подсчета очков с покером,сека, очком,21 и такого- же рода игр, только карты менять не надо во время игры. Вся игра только между реальными игроками.
При создании игры можно основополагаться на приложение в контакте:
http://vkontakte.ru/app676982_7912071
то есть не надо именно как в контакте, а просто графические моменты нужны.
Должна присутствовать партнерка и админка.
Срок 1 месяц
ТЗ в приложении.
прежде чем писать, подумайте, сможете ли вы сделать одну игру, где каждому игроку раздается в начале каждого кона по 3 карты и они потом не меняются до конца кона.
ICQ 437354774
mob 89167393702
а также приват
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