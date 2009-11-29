Разработать сайт с одной карточной игрой

Требуется создание сайта с 1 флеш игрой, сам сайт на флеш не надо. Название игры Свара, очень схожа по принципу игры и подсчета очков с покером,сека, очком,21 и такого- же рода игр, только карты менять не надо во время игры. Вся игра только между реальными игроками.

При создании игры можно основополагаться на приложение в контакте:

http://vkontakte.ru/app676982_7912071

то есть не надо именно как в контакте, а просто графические моменты нужны.

Должна присутствовать партнерка и админка.

Срок 1 месяц

ТЗ в приложении.

прежде чем писать, подумайте, сможете ли вы сделать одну игру, где каждому игроку раздается в начале каждого кона по 3 карты и они потом не меняются до конца кона.

ICQ 437354774

mob 89167393702

[email protected]

а также приват