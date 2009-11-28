Нужно сделать сайт на тему Азартные игры в интернете. Обзоры казино,покера,букмекерских контор. Примеры реализации: http://tiltplanet.ru/ http://www.overbetting.ru/ Это лишь пример функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт общественной организации.
Необходимые разделы и общая тематика - см.http://fudosin.com.ua/ - (Только не смотреть на дизайн и качество! )))
Подойдет на cms joomla или на усмотрение исполнителя.
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