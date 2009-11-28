Доработка портала в Сms Drupal.Тех. под. и продв.

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки171 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Просьба исполнителей написать стоимость данных работ отдельно поэтапно.Предложения отправлять на e-mail. Желательно кандидат должен находиться в Нижегородской обл. для заключения договора.Оплата по безналу.

Работы возможно разделить между двумя фрилансерами, один по доработке другой по оптимизации и поддержке.

Порядок оплаты за доработку: предусмотрена предоплата в размере 10%, окончательная оплата в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

Сроки оказания услуг: до 20 декабря 2009 года.

Порядок оплаты за тех. поддержку и продвижение: по месячно.

Будут отбираться кандидаты наиболее ответственные и профессионалы своего дела.

Drupal
14 лет назад
webrub
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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