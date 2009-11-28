Интернет-магазин офисной мебели

Нужно сделать такой же сайт: videoshkola.com. Этот сайт на wordpress. Дизайн такой же, но изменить цвета, такие же категории, блоки и т.п. Название сайта будет другим (домен). В общем, нужен подобный сайт, без контента. Указывайте срок, цену! ...