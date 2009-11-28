Сделать такой же сайт на WP

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок214 просмотров
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Нужно сделать такой же сайт: videoshkola.com. Этот сайт на wordpress. Дизайн такой же, но изменить цвета, такие же категории, блоки и т.п. Название сайта будет другим (домен).

В общем, нужен подобный сайт, без контента.

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14 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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