Сайт для приёма трафика (Создание тизерной сети)

$500
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки266 просмотров
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Нужно покупать трафик у продавцов которые регистрируются в системе, и предлагают свои рекламные места, оплата по кликам, каждому продавцу создаётся отдельный профиль рекламных материалов которые крутятся на его сайте, Реклама, тизеры, или небольшие картинки с подписью.

Сайт для приёма трафика:

- Простой симпатичный и интуитивно понятный дизайн,

- Регистрация вебмастеров (заполнение регистрационной формы)

- в панели после регистрации добавления сайтов (выбор категории, выбор блоков для рекламы- сам код который будет размещатся на сайте через который будет ити трафик)

- аминпанель в которую будет включён контроль за показами полная статистика по переходам(личные кабинеты администратора и продавца)

- Защита от накрутки.

Почтовые возможности:

- администраторский интерфейс для отсылки писем продавцам;

- интерфейс(майлформа) позволяющий продавцам писать сообщение администратору;

- уведомления администратора по почте о регистрации нового продавца;

- отсылка сообщения продавцу с регистрационными данными после добавления.

14 лет назад
lokrus
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
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