Сайт для приёма трафика (Создание тизерной сети)

Здравствуйте! Проект закрыт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно покупать трафик у продавцов которые регистрируются в системе, и предлагают свои рекламные места, оплата по кликам, каждому продавцу создаётся отдельный профиль рекламных материалов которые крутятся на его сайте, Реклама, тизеры, или небольшие картинки с подписью.
Сайт для приёма трафика:
- Простой симпатичный и интуитивно понятный дизайн,
- Регистрация вебмастеров (заполнение регистрационной формы)
- в панели после регистрации добавления сайтов (выбор категории, выбор блоков для рекламы- сам код который будет размещатся на сайте через который будет ити трафик)
- аминпанель в которую будет включён контроль за показами полная статистика по переходам(личные кабинеты администратора и продавца)
- Защита от накрутки.
Почтовые возможности:
- администраторский интерфейс для отсылки писем продавцам;
- интерфейс(майлформа) позволяющий продавцам писать сообщение администратору;
- уведомления администратора по почте о регистрации нового продавца;
- отсылка сообщения продавцу с регистрационными данными после добавления.
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