Создание интернет магазина

Бриф на создание сайта - в приложении. Предложения без портфолио (аналогичных решений) не принимаются. Критерий оценки - соотношение цены и качества. Вопросы приветствуются (ICQ и Skype) Предусматривается комиссия посреднику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Мы хотим иметь онлайн магазин по продаже учебных материалов в электронном формате (PDF, ZIP, MP3, etc.) Необходимо предусмотреть также платную подписку на материалы, издаваемые с определенной периодичностью. Где плата взимается на выбор: раз в месяц, раз в полгода, раз в квартал.
Мы планируем рассылку по электронной почте нашим покупателям, чтобы можно было менять заголовок и содержимое по определенному шаблону: Dear XXX,... Способы оплаты: кредитная карта, PayPal. Другие способы приветсвуются: перевод на банковский счет, оплата телефонным счетом, по СМС и т.д.
Наш магазин уже работает, но сам процесс оплаты происходит на другом сайте.
Более подробная информация прилагается в файле info.doc
Будем рады Вашим предложениям
Вячеслав Громов
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