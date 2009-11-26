Создание интернет магазина

Добрый день,

Мы хотим иметь онлайн магазин по продаже учебных материалов в электронном формате (PDF, ZIP, MP3, etc.) Необходимо предусмотреть также платную подписку на материалы, издаваемые с определенной периодичностью. Где плата взимается на выбор: раз в месяц, раз в полгода, раз в квартал.

Мы планируем рассылку по электронной почте нашим покупателям, чтобы можно было менять заголовок и содержимое по определенному шаблону: Dear XXX,... Способы оплаты: кредитная карта, PayPal. Другие способы приветсвуются: перевод на банковский счет, оплата телефонным счетом, по СМС и т.д.

Наш магазин уже работает, но сам процесс оплаты происходит на другом сайте.

Более подробная информация прилагается в файле info.doc

Будем рады Вашим предложениям

Вячеслав Громов