Интернет магазин по продаже автозапчастей

Создание каталога автошкол Требуется создание сайта-каталога по автошколам москвы. Дизайн сайта легкий, с тематикой на автошколы. Разделы: Новости Автошколы - Поиск по метро - Поиск по областям ПДД Статьи Полезная информация Так же на сайте нужно сделать поиск по сайту. Все этой надо поместить на кмс, можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создание интернет магазина для продажи автозапчастей с возможностью самостоятельного подбора.
примеры: http://osa.in.ua, http://tormoza.in.ua, http://amortizator-online.ru - на этих сайтах распарсенная БД из программ по подбору автозапчастей, которая позволяет подобрать товар посетителю самостоятельно.
2. Загрузка прайс-листов поставщиков (артикулы совпадают с артикулами БД сайта, на сайте видно цены и наличие)
3. Формирование документов по сделанный заказ (счет, товарный чек или расходная накладная, маршрутный лист для курьера)
4. Аналитика продаж, контроль дебиторской и кредиторской задолженности (возможно интеграция с 1С)
5. Комплексное продвижение сайта (оптимизация внутренняя и внешняя, регистрация на досках объявлений, работа с форумами, загрузка прайс-листов на сайты- каталоги и т.д)
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