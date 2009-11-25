Интернет магазин по продаже автозапчастей

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок313 просмотров
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1. Создание интернет магазина для продажи автозапчастей с возможностью самостоятельного подбора.

примеры: http://osa.in.ua, http://tormoza.in.ua, http://amortizator-online.ru - на этих сайтах распарсенная БД из программ по подбору автозапчастей, которая позволяет подобрать товар посетителю самостоятельно.

2. Загрузка прайс-листов поставщиков (артикулы совпадают с артикулами БД сайта, на сайте видно цены и наличие)

3. Формирование документов по сделанный заказ (счет, товарный чек или расходная накладная, маршрутный лист для курьера)

4. Аналитика продаж, контроль дебиторской и кредиторской задолженности (возможно интеграция с 1С)

5. Комплексное продвижение сайта (оптимизация внутренняя и внешняя, регистрация на досках объявлений, работа с форумами, загрузка прайс-листов на сайты- каталоги и т.д)

14 лет назад
atmo
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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