Чайный проект

Необходимо создать сайт на СMS Joomla - дизайн, верстка + каталог товаров (150 шт) Ориентиры и пожелания по дизайну: http://www.suntrade.com.ua/ - сочетание цветов, горящие лампочки немного похожи на горящие угольки (основной вид продукции в каталоге -древесный уголь). http://www.bass.in.ua/ - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отредактировать старый сайт , усовершенствовать . Сделать интернет-магазин .
После готовности необходима раскрутка сайта.
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