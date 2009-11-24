Сайт для игрoвых серверов

Нужен сайт по недвижимости с регистрацией пользователей и своей системой управления. Поиск по фильтру. Дизайн разрабатывать не нужно. Вот примеры сайтов http://www.doki.ru/, http://www.egent.ru/ Пишите свои предложения и примерную стоимость