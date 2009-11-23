Клон сайта Драйв.ру с некоторыми изменениями

Интересует создание сайта-клона портала DRIVE.RU с внесением некоторых незначительных изменений в дизайн и компоновку блоков. Весь функционал полностью будет повторен. Никаких дополнительных функций не предвидится.

Просьба указывать срок, стоимость и примеры работ схожей сложности.

Просьба тщательно проанализировать весь объем работ перед тем, как оставлять предложение.

Если сомневаетесь в своих силах, лучше воздержитесь)

Всем заранее спасибо!