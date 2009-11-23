Клон сайта Драйв.ру с некоторыми изменениями

Требуется создать интерактивный сайт с возможностью ведения в web интерфейсе учета заказов на спецтехнику. Обязательным условием является отображение занятости спецтехники на определенный день. Т.е. клиент заходит на сайт и видит - эта техника на сегодня ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует создание сайта-клона портала DRIVE.RU с внесением некоторых незначительных изменений в дизайн и компоновку блоков. Весь функционал полностью будет повторен. Никаких дополнительных функций не предвидится.
Просьба указывать срок, стоимость и примеры работ схожей сложности.
Просьба тщательно проанализировать весь объем работ перед тем, как оставлять предложение.
Если сомневаетесь в своих силах, лучше воздержитесь)
Всем заранее спасибо!
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