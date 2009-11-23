Создание сателитов

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать сателит. 300 страниц с картинками, тематика - строительство, на WordPress. Каждая статья по 1000 знаков

14 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание юридического портала

    $500

    Сайт должен быть выполнен в срок до 14 дней, без задержек. Язык портала: Английский К проекту, необходимо качественное наполнение сайта. Требования к разработчику: хорошее знание среды разработки PHP, БД MySQL. Приветствуются предложения от разработчиков, которые готовы предложить не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт под ключ!

    Добрый день. Нужно сделать сайт по примеру на самописном движке или фреймфорк. Тоесть сделать аналог. Оплата поэтапная. Оставляйте примерные суммы и сроки. Спасибо.

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание строительного портала

    $1000

    Необходимо создание строительного портала, аналогичного: best-stroy.ru или по аналогу других строительных порталов. Возможно, если есть готовое решение, которое можно немного уникализировать. Просьба указывать реальную цену и сроки. PS Джумла и аналогичные движки не подойдут.

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Точная копия по функционалу e-e.com

    $5000

    Есть сайт www.e-e.com или www.r-y.com Хочу точную копию по функционалу в новом дизайне. Нужен сайт который используя базу автомобилей, уже собранную, повторит полностью функционал примера(аукцион по продаже автомобилей). Предложения с ценой и сроками. Интересует ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видеочат

    Интересует разработка видеочата с последующей доработкой и поддержкой. Желательно чтобы были наработки.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта для юр помощи призывникам

    $150

    Нужено сделать сайт по юридической помощи призывникам. Так же провести консультацию по некоторым вопросам касающихся размешению сайта в сети интернет. Просьба в личку не стучаться. Я сам выберу нужного нам исполнителя исходя из стоимости и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Landing page для программного подукта (Касперский)

    $500

    Нужно 3 варианта landing page для Kaspersky Internet Security (для новых идей ищем в гугле "landing page examples"). Работа "под ключ" т.е. на вас лежит подбор текста (всего несколько фраз), изготовление скриншотов и прочих "мелочей" ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад