Точная копия по функционалу e-e.com

Есть сайт www.e-e.com или www.r-y.com

Хочу точную копию по функционалу в новом дизайне. Нужен сайт который используя базу автомобилей, уже собранную, повторит полностью функционал примера(аукцион по продаже автомобилей).

Предложения с ценой и сроками. Интересует только работа через сервис "Безопасная сделка"

Внимательно читаем то что описано ниже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В предложении сразу приводите линки на Ваши работы соответствующие основному требованию – сайт на Drupal – работа с базой от 100 000 записей – посещаемость больше 10 000. Без этого пож-та не делайте предложения!!!!!!! После каждого примера указывайте колл-во записей сей в базе и количество хитов и хостов в день с линком на щетчик!

Предложения сделанные не по указанным параметрам будут игнорироваться.