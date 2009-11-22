Landing page для программного подукта (Касперский)

Нужно 3 варианта landing page для Kaspersky Internet Security (для новых идей ищем в гугле "landing page examples"). Работа "под ключ" т.е. на вас лежит подбор текста (всего несколько фраз), изготовление скриншотов и прочих "мелочей" если они будут задействованы в ваших дизайнерских концептах. Процесс работы вижу так: 1. определяется исполнитель. 2. исполнитель присылает три наброска вида "картинка с радостным человеком/коробкой с касперским/скриншот здесь, три фразы тут, кнопка 'скачать' вон там, логотипы способов оплаты где-то еще, отзывы/обзоры справа". 3. дальше процесс вроде понятен...

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