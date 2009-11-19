Создание поискового сайта

Нужно создать сайт. Идея сайта по аналогии из http://www.avtopoisk.ua/

Нужно такое же, но в масштабах СНГ (для начала берем Украину, Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан).

Кроме того, должна быть привязка по IP для пользователей и рекламных баннеров.

Движок стандартный (упаси Бог предлагать свой движок, имею опыт, потом трудно что-то исправить если движок написан исключительно "для себя").

От Вас - быстрота исполнения и оригинальный дизайн.