Создание поискового сайта

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок248 просмотров
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Нужно создать сайт. Идея сайта по аналогии из http://www.avtopoisk.ua/

Нужно такое же, но в масштабах СНГ (для начала берем Украину, Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан).

Кроме того, должна быть привязка по IP для пользователей и рекламных баннеров.

Движок стандартный (упаси Бог предлагать свой движок, имею опыт, потом трудно что-то исправить если движок написан исключительно "для себя").

От Вас - быстрота исполнения и оригинальный дизайн.

14 лет назад
v0909
47 летГермания
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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