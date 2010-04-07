Сайт крупной холдинговой компании

Необходимо создание сайта, на основе шаблона Joomla. Сам шаблон создан, надо внести в него небольшие изменения, подчистить и дополнить немного функционал. Что должно быть на сайте: Основная страница – на ней размещается текст и фотографии. Пользователь может загрузить ...