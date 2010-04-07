Сайт крупной холдинговой компании

Сайты «под ключ»Завершен39 заявок496 просмотров
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Задача :

Сайт крупной холдинговой компанией с различными направлениями деятельности.

Внешний вид:

Современный, динамичный, строгий, конкретный

Развитие:

Сайт должен обновляться, а также его нужно будет раскручивать.

Пожелания:

Прежде чем приступить к работе, хотел бы увидеть конкретные примеры сайтов, которые п Вашему мнению соответствуют поставленной задаче.

14 лет назад
9565764
47 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Alwaysonly
Сергей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$550
14 дней
Сергей отличный специалист. Концепция дизайна нам очень понравилась, взяли за основу фирменного стиля. Будем работать и дальше
Отличный заказчик. сотрудничеством доволен рекомендую всем !
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