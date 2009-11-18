Скандинавский аукцион

Макет во вложенном файле, дам исходники в psd. Основной функционал - на одной, главной странице. Корзина, в которую всё добавляется сразу же, как только прибавляешь или убавляешь. Изначально в корзине в черной - тарелка пустая. Когда чтото ...
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Необходима разработка сайта скандинавского аукциона под ключ(аукцион типа boodi.ru, gagen.ru, scanweb.com.ua), поддержка и сопровождение, а также продвижение сайта, если это возможно.
Перед началом работы нам необходимо получить подписанный договор на оказание услуг по разработке сайта. После разработки нам нужен будет документ, удостоверяющий наше право владения сайтом.
Нас интересуют стоимость такого проекта, сроки его выполнения, способы и схема оплаты.
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