Скандинавский аукцион

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки272 просмотра
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Необходима разработка сайта скандинавского аукциона под ключ(аукцион типа boodi.ru, gagen.ru, scanweb.com.ua), поддержка и сопровождение, а также продвижение сайта, если это возможно.

Перед началом работы нам необходимо получить подписанный договор на оказание услуг по разработке сайта. После разработки нам нужен будет документ, удостоверяющий наше право владения сайтом.

Нас интересуют стоимость такого проекта, сроки его выполнения, способы и схема оплаты.

14 лет назад
biznes_time
Антон Дока 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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