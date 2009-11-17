Информационный портал

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки419 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать информационный портал, новости, каталоги, рейтинги, обзоры, видеоматериалы, архивы и т.д.

На подобии этого, только с красивым + юзабильным дизайном. http://akcyz.com.ua/

Копипаст image не катит.

+ в нём будет раздел с платным доступом к информации (с помощью смс)

Портал о виноделии.

Указывайте цены и сроки за весь проект, а также кто может сделать дизайн или сайт по отдельности.

Проект серьёзный, так что новаторов или людей, которые имеют только планы, а не реальный опыт, просьба не отмечаться.

Приветствуются киевляне, возможно жители с других городов Украины.

Исполнители с России и других стран, могут отмечаться, отбор в индивидуальном порядке

п.с. для сайто-строителей, что за движок сайта http://akcyz.com.ua/ ?

14 лет назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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