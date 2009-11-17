Хочу заказать не сложный сайт-визитку для адвокатского кабинета с 5-7 страницами, но с нормальным, не шаблонным дизайном. Мой e-mail: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно сделать информационный портал, новости, каталоги, рейтинги, обзоры, видеоматериалы, архивы и т.д.
На подобии этого, только с красивым + юзабильным дизайном. http://akcyz.com.ua/
Копипаст image не катит.
+ в нём будет раздел с платным доступом к информации (с помощью смс)
Портал о виноделии.
Указывайте цены и сроки за весь проект, а также кто может сделать дизайн или сайт по отдельности.
Проект серьёзный, так что новаторов или людей, которые имеют только планы, а не реальный опыт, просьба не отмечаться.
Приветствуются киевляне, возможно жители с других городов Украины.
Исполнители с России и других стран, могут отмечаться, отбор в индивидуальном порядке
п.с. для сайто-строителей, что за движок сайта http://akcyz.com.ua/ ?
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