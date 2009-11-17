Разработать cоц сеть + придумать идею

Здравствуйте.

Нужно разработать христианскую социальную сеть.

Нужно придумать идею для сайта соц сеть, что будит и как будет работать,

и написать тех задание.

Нравится сайт одноклассники,но повторять за ними не хочу.

И написать на его основе сайт.

Движок хочу на LIMB-framework или CodeIgniter-framework.

Нужна индивидуальная админка.

Пока проект разовый, перспектива продолжить...

Можно предложить вашу написанную систему.