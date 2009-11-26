Новостной сайт с биллингом (смс)

Приятно было работать с Павлом. Было предоставлено хорошее техническое задание. С оплатой ни каких проблем не возникло. Извиняюсь только перед Павлом за то, что я задержал проект (сделал поэтому скидку)! Рассчитываю и в будущем сотрудничать с Павлом. С уважением, Торопов Евгений.