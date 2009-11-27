Сделать сайт для магазина меда/или только дизайн

$190
Сайты «под ключ»Завершен46 заявок429 просмотров
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Нужно сделать сайт от-и-до с удобной CMS.

Во вложении ТЗ на функционал. Рассматриваем или предложение на всю работу в комплексе, или отдельно программирование, отдельно дизайн.

Требования к дизайну сайта: на белом фоне, желто-зеленая палитра, пчелки-цветочки, соты, луга...

Выбираю по портфолио.

14 лет назад
Communic_Company
Виктория 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
6 отзывов
Выбранные исполнители
tigers
Guru Web 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$120
45 дней
sichkar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
21 отзыв
14 лет назад
$90
4 дня
Отличная работа! Дизайн получился просто супер, все пожелания учтены. Мы получили даже больше, чем просто дизайн - еще и несколько ценных идей по наполнению сайта. Что сказать, Татьяна - талантливый художник, старательный исполнитель и очень чувствуется опыт такой работы. Спасибо! Рекомендую.
Было приятно сотрудничать с таким работодателем. Четко поставлена задача, знает чего хочет. Порядочный человек, рекомендую.
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