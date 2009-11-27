Сделать сайт для магазина меда/или только дизайн

Для вновь образующейся веб-студии необходимы: название (должно соответствовать свободному домену в зоне .ru), логотип, фирменный стиль, сайт под ключ. Было принято правильное решение передать все это в руки одного исполнителя, что существенно облегчает ему задачу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт от-и-до с удобной CMS.
Во вложении ТЗ на функционал. Рассматриваем или предложение на всю работу в комплексе, или отдельно программирование, отдельно дизайн.
Требования к дизайну сайта: на белом фоне, желто-зеленая палитра, пчелки-цветочки, соты, луга...
Выбираю по портфолио.
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