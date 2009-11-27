Сделать сайт для магазина меда/или только дизайн

Отличная работа! Дизайн получился просто супер, все пожелания учтены. Мы получили даже больше, чем просто дизайн - еще и несколько ценных идей по наполнению сайта. Что сказать, Татьяна - талантливый художник, старательный исполнитель и очень чувствуется опыт такой работы. Спасибо! Рекомендую.