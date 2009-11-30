Нужен сайт по продукции winalite ТЗ: CMS(можно wordpress, joomla, dle). Просто это для того, чтоб сайт сразу обладал панелью администратора(возможность менять/добавлять контент и.д.д) Ну, сайт нужно будет наполнить базово(создать пару разделов, страниц, чтоб показать что-то) Разделы(предварительно): -Главная -О компании -Продукция... -Контакты(в этом разделе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, господа.
Нужен сайт "под ключ".
интернет-магазина автозапчастей
Хостинг http://masterhost.ru
Требования к сайту:
интернет магазин на Joomla 1.5.10 и Virtuemart 1.1.3. + простой шаблон+разместить все на http://masterhost.ru
Информация:
Сфера деятельности компании: Продажа автозапчасти, Сайт будет торговый с упором на продажу автозапчастей
Примерная структура главной страницы:
: Подбор по марке оформления как тут http://www.autodoc.ru/make.php
ALFA ROMEO HONDA LAND ROVER PEUGEOT SUZUKI AUDI HYUNDAI LEXUS ROVER TOYOTA BMW ISUZU MAZDA SAAB VOLKSWAGEN FORD JAGUAR MERCEDES BENZ SCANIA DAEWOO JEEP MITSUBISHI SKODA HONDA(Америка) KIA NISSAN SSANG YONG
• После нажатие на конкретную модель открывается меню как тут http://www.elcats.ru/audi/ после выбора года автомобиля переход на страницу Группа запчастей в группе :
• Двигатель, Сцепление
• Топливная система, Система выпуска ОГ, Отопитель
• Трансмиссия
• Передняя ось, Дифференциал, Рулевое управление
• Задняя ось
• Колеса, Тормозная система
• Механизмы управления, Педальный узел
• Кузов
• Электрика
После выбора любого из группы открывается прайс с ценами
Адреса сайтов конкурентов которые нравятся:
http://www.autodoc.ru/make.php
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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