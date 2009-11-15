Веб сайт для ценителей вин на основе Wordpress

Нужен кастомизированный шаблон для wordpress (дизайн и функционал). Пишите в ПМ свой емаил, а я вышлю приглашение на воркспэйс со схемой вэб портала (секции, функционал и т.д.), так же я могу послать пример подобного проекта.

Для видео контента мы будем использовать viddler.com (флэш плаеер и хостинг видео). Вэб сайт должен поддерживать 1024x768 в IE 6 и позднее, Firefox, Safari, Chrome. Вэб сайт должен поддерживать SEO.

Стучитись в ПМ для линка на пример подобного вэб сайта.