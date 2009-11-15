Веб сайт для ценителей вин на основе Wordpress

Нужен сайт по продукции winalite ТЗ: CMS(можно wordpress, joomla, dle). Просто это для того, чтоб сайт сразу обладал панелью администратора(возможность менять/добавлять контент и.д.д) Ну, сайт нужно будет наполнить базово(создать пару разделов, страниц, чтоб показать что-то) Разделы(предварительно): -Главная -О компании -Продукция... -Контакты(в этом разделе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен кастомизированный шаблон для wordpress (дизайн и функционал). Пишите в ПМ свой емаил, а я вышлю приглашение на воркспэйс со схемой вэб портала (секции, функционал и т.д.), так же я могу послать пример подобного проекта.
Для видео контента мы будем использовать viddler.com (флэш плаеер и хостинг видео). Вэб сайт должен поддерживать 1024x768 в IE 6 и позднее, Firefox, Safari, Chrome. Вэб сайт должен поддерживать SEO.
Стучитись в ПМ для линка на пример подобного вэб сайта.
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