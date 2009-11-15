Нужен несложный сайт на cms

Нужен сайт по продукции winalite

ТЗ:

CMS(можно wordpress, joomla, dle). Просто это для того, чтоб сайт сразу обладал панелью администратора(возможность менять/добавлять контент и.д.д)

Ну, сайт нужно будет наполнить базово(создать пару разделов, страниц, чтоб показать что-то)

Разделы(предварительно):

-Главная

-О компании

-Продукция...

-Контакты(в этом разделе написаны контакты+форма обратной связи)

И должна быть возможность создавать другие разделы, страницы

(ну, короче функции стандартной cms)

Вот сейчас покажу сайты, которые нравятся:

http://winalite.od.ua

http://www.katalogklub.ru/winalite/index.php?pg=success

http://aniwin.ru/

http://www.winaliteua.com

http://allwin.com.ua/

http://winalite.ucoz.es/

http://www.winalite-web.ru/

Дизайн...сказочный не надо, но и убогий тоже не подходит, можно взят готовый темплейт и если что, его немного переделать.

Ответы на вопросы дам выбранному исполнителю.

Пишите стоимость и сроки!