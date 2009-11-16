Сайт поиска работ

Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки284 просмотра
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Приветствую,

нужен сайт по поиску работы по типу rabota.ua

Технологии ASP.NET + DevExpress

Интересуют цена и сроки выполнения. Также рассмотрю PHP+MySQL и другие связки (если аналогичный проект уже вами был сделан).

Спасибо.

14 лет назад
XGosha
Proferp Igor 
39 летЛитва
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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