Название+логотип+фирменный стиль+сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок438 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для вновь образующейся веб-студии необходимы: название (должно соответствовать свободному домену в зоне .ru), логотип, фирменный стиль, сайт под ключ. Было принято правильное решение передать все это в руки одного исполнителя, что существенно облегчает ему задачу и дает волю его фантазии. Бюджет очень ограничен, однако требования к работам будут предъявлены высокие. В связи с объективными причинами оплата будет произведена не ранее чем 10 декабря.

14 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Video chat

    Требуется создание клона http://video-girl.ru/ Господа, указывайте стоимость и время работ. Спасибо.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт (+CMS)

    Добрый день, требуется клон http://umao.ru/index.php/ в качестве CMS предпочтительно использовать Joomla, но рассматриваются любые предложения Указывайте приблизительную стоимость проекта с поддержкой нескольких языков и без поддержки!!!!! Удачи.

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WAP Сайт – каталог java книг

    Описание проекта Сайт предоставляет собой каталог бесплатных и платных java книг для мобильных телефонов с возможностью скачивания. Страницы сайта Главная – отображаются блоки «популярные», «новинки», «каталог», "новости" Каталог – древовидная многоуровневая структура по категориям Новости ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин на Joomla 1.5.10 и Virtuemart 1.1

    Добрый день, господа. Нужен сайт "под ключ". интернет-магазина автозапчастей Хостинг http://masterhost.ru Требования к сайту: интернет магазин на Joomla 1.5.10 и Virtuemart 1.1.3. + простой шаблон+разместить все на http://masterhost.ru Информация: Сфера деятельности компании: Продажа автозапчасти, Сайт будет ...

    JoomlaVirtuemart
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Веб сайт для ценителей вин на основе Wordpress

    Нужен кастомизированный шаблон для wordpress (дизайн и функционал). Пишите в ПМ свой емаил, а я вышлю приглашение на воркспэйс со схемой вэб портала (секции, функционал и т.д.), так же я могу послать пример подобного проекта. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт объявлений недвижимости "под ключ"

    $333

    Нужен сайт объявлений по недвижимости: регион - Москва и Московская область пример реализации http://realty.dmir.ru/ функционал тот же наиболее важные моменты: 1.посмотрите как на примере сделан поиск по карте метро Москвы+ аналогичная для Подмосковья; 2.нужен биллинг смс, и кошелек юзера WMR Оплата ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад