Разработка веб-сайта с отзывами о путешествиях

* Веб-сайт должен выполнять функции места, где те, кто когда-либо путешествовал смогут поделится впечатлениями и отзывами о поездке с теми, кто только выбирает место для этого.

* Сайт будет основан на новостном движке DLE-News (или аналогичном), модифицируется модуль "Поиск", немного изменяется форматирование новостей и комментариев, главная страница, профиль пользователя, интегрируется Google Maps для указания мест.

* Акцент следует сделать на одновременно простой и понятный дизайн.

* Пример подобного сайта: tripadvisor.com (у нас должно быть только не так всё запутано).

Требования:

* Креатив.

* Опыт работы и убедительное портфолио с интересными разработками сайтов.

* Комментарии к разработке (или почему мы должны выбрать именно вас - желательно)

Формат написания предложений:

* Ссылка на портфолио или ваш веб-сайт

* Контактный e-mail

* Skype (желательно) или контактный телефон

Ход:

1. Приём предложений до 20.11.09 (завершен)

2. Отбор исполнителей.

3. Мы свяжемся до 3.12.09 с выбранными исполнителями и обсудим дальнейшее сотрудничество.