Cоздание сайта под ключ

$100
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок270 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать качественный и красивый сателлит по тематике «Радио и радиостанции Украины».

Структура контента:

1) Новости - 25-50 штук - частично из веб-архива, частично рерайт

2) Статьи - 25-35 штук - частично из веб-архива, частично рерайт

3) Анализ рынка - 100 страниц - есть готовый в доке. Надо разбить на отдельные разделы и выложить на сайте.

4) Каталог радиостанций Украины - список есть на различных сайтах

5) Каталог радиостанций - список есть на различных сайтах

Жду Ваши предложения и примеры работ.

14 лет назад
Seo-promo
Евгений 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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