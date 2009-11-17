Cоздание сайта под ключ

Разыскивается фриленсер, группа или студия (все с приставкой ОПЫТНЫЙ!!!) для выполнения большого и достаточно сложного веб проекта (финансовая тематика). Для ознакомления с ТЗ, пожалуйста, оставляйте заявки. Если на вебленсере ваше портфолио представлено не полностью, ...