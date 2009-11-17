Cоздание сайта под ключ

Для вновь образующейся веб-студии необходимы: название (должно соответствовать свободному домену в зоне .ru), логотип, фирменный стиль, сайт под ключ. Было принято правильное решение передать все это в руки одного исполнителя, что существенно облегчает ему задачу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо создать качественный и красивый сателлит по тематике «Радио и радиостанции Украины».
Структура контента:
1) Новости - 25-50 штук - частично из веб-архива, частично рерайт
2) Статьи - 25-35 штук - частично из веб-архива, частично рерайт
3) Анализ рынка - 100 страниц - есть готовый в доке. Надо разбить на отдельные разделы и выложить на сайте.
4) Каталог радиостанций Украины - список есть на различных сайтах
5) Каталог радиостанций - список есть на различных сайтах
Жду Ваши предложения и примеры работ.
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