Для вновь образующейся веб-студии необходимы: название (должно соответствовать свободному домену в зоне .ru), логотип, фирменный стиль, сайт под ключ. Было принято правильное решение передать все это в руки одного исполнителя, что существенно облегчает ему задачу ...
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Нужно разработать сайт на тему дизайна интерьеров, возможна джумла, контент предоставлю
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