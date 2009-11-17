Создание поисковика

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок304 просмотра
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Нужно создать проект, подобный сайту МЭЙЛ.РУ . Там должен быть и поисковик, и чаты, и вопросы-ответы, и почтовики, новости, игры, фото, блоги, объявления, статьи, афиша, погода, открытки, работа новости, гороскопы , каталог сайтов, магазины, знакомства и прочее. Готова обсудить подробности по аське 453850496, Ирина. Проект должен быть только по договору.

14 лет назад
Assole
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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