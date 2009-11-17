Простейший сайт с видео, за СМС оплату

Задача состоит из 2х этапов:

I. Делаем сам сайт

II. Подключаем его к СМС биллингу

I. Первый этап

Смотрим как сделаны сайты http://video.yandex.ru/ и http://video.google.com/

Нужно нечто очень похожее. Делаем в таком же строгом (оффициальном дизайне)

1. Центральный блок - это одно большое окно с видео, и много мелких (12 штук).

Под крупным написано: Название/описание ролика. Рейтинг ролика (1-5 звездочек), количество оценок и кнопка оценить со звездочками (как на гугле). При нажатии на оценку количество оценок увеличиваем на +1. Но больше ничего не делаем. Т.е эффект чисто визуальный.

2. На странице есть навигация. Во-первых все мелкие ролики разбиты по страницам. Т.е.если всего роликов на сервере 100, а на странице 12, то будет 9 страниц с возможностью прокручивать страницы. Кроме того, есть сортировка роликов (По рейтингу или новизне). По умолчанию показываем сортировку по рейтингу

3.В хедере сайта оставляем место для длинного горизонтального баннера. На манер http://www.rushotgirls.com/, только баннер нужен поуже.В футере сайта, нужно мелким шрифтом написать Название сайта + год разработки и гиперссылки: Помощь, Управление подпиской. При нажатии на Управление подпиской мелким шрифтом нужно

показать инфу как на этой странице http://www.rushotgirls.com/prof.php

4. Порядок оплаты.

Все видео доступны сразу, открываются и проигрываются. НО, через 15 секунд после начала ролика видео останавливается, и прямо в этом же окне поверх видео отображаем текст на сплошном фоне:

"Для дальнейшего просмотра видеоролика необходима регистрация на сервисе. Регистрация абсолютно бесплатна и занимает менее минуты".

И анимированная кнопочка Зарегистрироваться, которая должна призывать своей анимацией на нее нажать. Внимание: показывать текст нужно через 15 секунд после старта ролика, а не после открытия страницы или нажатия на кнопку Play в плеере, потому что видео может кешироваться еще секунд 30...

Пользователь нажимает "Зарег-тся" и открывается pop-up в котором пишем:

"

Введите свой реальный номер телефона, на него придёт бесплатная смс с кодом регистраци.

например: 79111234567

Пользователь вводит, далее в этом же попапе, показываем поле ввода Pin кода и кнопку завершить регистрацию (* детали ниже)

После успешной регистрации, когда получает отвем от агрегатора что все ок, записываем в cookies инфу о том, что пользователь зареган. Если в куках инфа есть, то все ролики показываем без ограничений. Уточняю, нам не нужна никакая реальная инфа в куках (телефон, пин и т.д.) просто заводим поле Registered=true/false, по умолчанию поля нет, если регистрация прошла, то пишем его и делаем true. вот и все )

5. Хранение роликов.

Все ролики будут храниться на сторонних серверах (youtube, rutube). Ролики это стандартные flv файлы. Проигрвать можно любым стандартным плеером

Информацию о ссылках нужно где то хранить. Для простоты реализации я предлагаю просто текстовый файл со строками вида:

- Ссылка на ролик, описание, рейтинг(число от 1 до 1000)

Каждый день мы вручную добавляем новые строки в этот файл. "Новизна" видео соответствует порядку строк. Т.е. 1я строка файла - самое новое видео, последняя самое старое.Рейтинг используется для сортировки. Чем он выше, тем видео лучше.

6. Ускорение разработки сервиса

На первом этапе нужно сделать пункты 1-5, но при регистрации подписки по факту никакого обмена данными с агрегатором не совершать. Т.е. ввел пользователь номер телефона, сразу показали ему ввода пин-кода. Ввел пин-код, сразу записали куку. Т.е. заглушки пустые по факту.

После того как визуально сайт будет готов нужно подключить его к СМС-биллингу (протокол и данные я выдам)

-------

* детали по оформлению подписки

При вводе телефонного номера пользователь должен еще в листбоксе выбрать своего оператора связи. В листбоксе 3 строки: МТС(Россия), Билайн (Россия), Остальные операторы связи

После того как пользователь ввел телефон, мы должен показать разные страницы для ввода пинкода для всех 3х случаев.

- Для МТС показываем так же как тут http://www.rushotgirls.com/join2.php, с офертой, чекбоксом и т.д.

- Для билайна я вышлю отдельно форму оформления

- Для всех остальных мы о пишем: "Для получения регистрационного кода отправте СМС на номер XXX. Стоимость СМС 7 рублей"

II. Этап 2.

Подключение к биллингу СМС агрегатора.

Детали напишу в личной почте

Вот такая задача.

Интересует цена этапа 1 и сроки – Дизайн, верстка. Делать все нужно на html/js/php без CMS систем.

Ну и цена/сроки этапа 2, после того как выдам ТЗ

Предложения от студий не рассматриваю, нужен один сайтостроитесь со знанием php :) Рассматриваются предложения и начинающих разработчиков. Главная цена и короткие сроки (до недели)

Знание php пригодится на 2м этапе.

Можно чтобы сайт делал один человек, а подключение к биллингу другой. Но лучше б конечно один исполнитель. Оплата по Webmoney