Простейший сайт с видео, за СМС оплату

Здравствуйте. Нужно разработать христианскую социальную сеть. Нужно придумать идею для сайта соц сеть, что будит и как будет работать, и написать тех задание. Нравится сайт одноклассники,но повторять за ними не хочу. И написать на его основе сайт. Движок хочу на LIMB-framework ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит из 2х этапов:
I. Делаем сам сайт
II. Подключаем его к СМС биллингу
I. Первый этап
Смотрим как сделаны сайты http://video.yandex.ru/ и http://video.google.com/
Нужно нечто очень похожее. Делаем в таком же строгом (оффициальном дизайне)
1. Центральный блок - это одно большое окно с видео, и много мелких (12 штук).
Под крупным написано: Название/описание ролика. Рейтинг ролика (1-5 звездочек), количество оценок и кнопка оценить со звездочками (как на гугле). При нажатии на оценку количество оценок увеличиваем на +1. Но больше ничего не делаем. Т.е эффект чисто визуальный.
2. На странице есть навигация. Во-первых все мелкие ролики разбиты по страницам. Т.е.если всего роликов на сервере 100, а на странице 12, то будет 9 страниц с возможностью прокручивать страницы. Кроме того, есть сортировка роликов (По рейтингу или новизне). По умолчанию показываем сортировку по рейтингу
3.В хедере сайта оставляем место для длинного горизонтального баннера. На манер http://www.rushotgirls.com/, только баннер нужен поуже.В футере сайта, нужно мелким шрифтом написать Название сайта + год разработки и гиперссылки: Помощь, Управление подпиской. При нажатии на Управление подпиской мелким шрифтом нужно
показать инфу как на этой странице http://www.rushotgirls.com/prof.php
4. Порядок оплаты.
Все видео доступны сразу, открываются и проигрываются. НО, через 15 секунд после начала ролика видео останавливается, и прямо в этом же окне поверх видео отображаем текст на сплошном фоне:
"Для дальнейшего просмотра видеоролика необходима регистрация на сервисе. Регистрация абсолютно бесплатна и занимает менее минуты".
И анимированная кнопочка Зарегистрироваться, которая должна призывать своей анимацией на нее нажать. Внимание: показывать текст нужно через 15 секунд после старта ролика, а не после открытия страницы или нажатия на кнопку Play в плеере, потому что видео может кешироваться еще секунд 30...
Пользователь нажимает "Зарег-тся" и открывается pop-up в котором пишем:
"
Введите свой реальный номер телефона, на него придёт бесплатная смс с кодом регистраци.
например: 79111234567
Пользователь вводит, далее в этом же попапе, показываем поле ввода Pin кода и кнопку завершить регистрацию (* детали ниже)
После успешной регистрации, когда получает отвем от агрегатора что все ок, записываем в cookies инфу о том, что пользователь зареган. Если в куках инфа есть, то все ролики показываем без ограничений. Уточняю, нам не нужна никакая реальная инфа в куках (телефон, пин и т.д.) просто заводим поле Registered=true/false, по умолчанию поля нет, если регистрация прошла, то пишем его и делаем true. вот и все )
5. Хранение роликов.
Все ролики будут храниться на сторонних серверах (youtube, rutube). Ролики это стандартные flv файлы. Проигрвать можно любым стандартным плеером
Информацию о ссылках нужно где то хранить. Для простоты реализации я предлагаю просто текстовый файл со строками вида:
- Ссылка на ролик, описание, рейтинг(число от 1 до 1000)
Каждый день мы вручную добавляем новые строки в этот файл. "Новизна" видео соответствует порядку строк. Т.е. 1я строка файла - самое новое видео, последняя самое старое.Рейтинг используется для сортировки. Чем он выше, тем видео лучше.
6. Ускорение разработки сервиса
На первом этапе нужно сделать пункты 1-5, но при регистрации подписки по факту никакого обмена данными с агрегатором не совершать. Т.е. ввел пользователь номер телефона, сразу показали ему ввода пин-кода. Ввел пин-код, сразу записали куку. Т.е. заглушки пустые по факту.
После того как визуально сайт будет готов нужно подключить его к СМС-биллингу (протокол и данные я выдам)
-------
* детали по оформлению подписки
При вводе телефонного номера пользователь должен еще в листбоксе выбрать своего оператора связи. В листбоксе 3 строки: МТС(Россия), Билайн (Россия), Остальные операторы связи
После того как пользователь ввел телефон, мы должен показать разные страницы для ввода пинкода для всех 3х случаев.
- Для МТС показываем так же как тут http://www.rushotgirls.com/join2.php, с офертой, чекбоксом и т.д.
- Для билайна я вышлю отдельно форму оформления
- Для всех остальных мы о пишем: "Для получения регистрационного кода отправте СМС на номер XXX. Стоимость СМС 7 рублей"
II. Этап 2.
Подключение к биллингу СМС агрегатора.
Детали напишу в личной почте
Вот такая задача.
Интересует цена этапа 1 и сроки – Дизайн, верстка. Делать все нужно на html/js/php без CMS систем.
Ну и цена/сроки этапа 2, после того как выдам ТЗ
Предложения от студий не рассматриваю, нужен один сайтостроитесь со знанием php :) Рассматриваются предложения и начинающих разработчиков. Главная цена и короткие сроки (до недели)
Знание php пригодится на 2м этапе.
Можно чтобы сайт делал один человек, а подключение к биллингу другой. Но лучше б конечно один исполнитель. Оплата по Webmoney
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть простенький шаблон который срочно надо натянуть на хорошую цмс, которая в будущим сможет поддерживать 15 языков, пока будут 3, вве текста должны редактироваться из админ панели. Моё виденье в прилаженном файле, в предложении пожалуйста указывайте ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! В приложении верстка и пояснительная записка (она же ТЗ) Пишите внизу цену, срок, и cms на которой вы думаете лучше сделать. ЦЕНУ ПИШИТЕ - ИНАЧЕ ИГНОР!!!Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработка информационного портала – желательно в Joomla 1.5. Основное требование: - функциональность - простота - информативность - лаконичный,но не аскетичный дизайн - возможность поддержки большого числа пользователей. Прошу направить свои предложения, по возможности ссылки на ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать сайт на тему дизайна интерьеров, возможна джумла, контент предоставлюСайты «под ключ»60 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать проект, подобный сайту МЭЙЛ.РУ . Там должен быть и поисковик, и чаты, и вопросы-ответы, и почтовики, новости, игры, фото, блоги, объявления, статьи, афиша, погода, открытки, работа новости, гороскопы , каталог сайтов, магазины, ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $170
Новостной сайт с платным контентом. Доступ к полной версии опубликованного материала через отправку смс. В админке предусмотреть автоматическую одновременную массовую публикацию новостей. Оплата за работу 50/50.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1500
* Веб-сайт должен выполнять функции места, где те, кто когда-либо путешествовал смогут поделится впечатлениями и отзывами о поездке с теми, кто только выбирает место для этого. * Сайт будет основан на новостном движке DLE-News (или аналогичном), ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо создать качественный и красивый сателлит по тематике «Радио и радиостанции Украины». Структура контента: 1) Новости - 25-50 штук - частично из веб-архива, частично рерайт 2) Статьи - 25-35 штук - частично из веб-архива, ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
Разыскивается фриленсер, группа или студия (все с приставкой ОПЫТНЫЙ!!!) для выполнения большого и достаточно сложного веб проекта (финансовая тематика). Для ознакомления с ТЗ, пожалуйста, оставляйте заявки. Если на вебленсере ваше портфолио представлено не полностью, ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт14 лет назад