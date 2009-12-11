Приватный проект для AlexsimA. II

Нужно разработать сайт типа http://moneytrain.ru/, но только без программы. Чтобы деньги принимались на сайте и хранились на аккаунте.
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Сайт-визитка под ключ
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