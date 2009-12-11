Приватный проект для AlexsimA. II

Уважаемые заказчики, я очень вам рекомендую сотрудничать с Левченко Серафимой. Я закончила с ней второй проект. Признаюсь честно я с сайтами никогда не сталкивалась. Дилетант полный. Замучала её глупыми вопросами до смерти. Но выдержка и тактичность этого человека не имеет границ. Очень грамотно и терпеливо возилась и возиться со мной до сих пор. Надеюсь я не снюсь ей в страшных снах :))) Серафима, огромное спасибо за ваше терпение. Сайты великолепны. У вас отличный вкус дизайнера. Удачи ВАМ и ВАШИМ заказчикам!!!!!!!