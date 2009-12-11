Приватный проект для AlexsimA. II

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка249 просмотров
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Сайт-визитка под ключ

14 лет назад
pozi
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
21 день назад
14 лет назад
$500
14 дней
Уважаемые заказчики, я очень вам рекомендую сотрудничать с Левченко Серафимой. Я закончила с ней второй проект. Признаюсь честно я с сайтами никогда не сталкивалась. Дилетант полный. Замучала её глупыми вопросами до смерти. Но выдержка и тактичность этого человека не имеет границ. Очень грамотно и терпеливо возилась и возиться со мной до сих пор. Надеюсь я не снюсь ей в страшных снах :))) Серафима, огромное спасибо за ваше терпение. Сайты великолепны. У вас отличный вкус дизайнера. Удачи ВАМ и ВАШИМ заказчикам!!!!!!!
Спасибо, Наталья за проект. Вы - образец заказчика. Вам не безразличен проект, вы живее им, хотите разобраться во всем и достигаете успеха. Только такие люди добиваются в жизни всего, чего хотят. Успехов вам, Наталья и большого человеческого счастья...
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