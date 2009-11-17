Разработка сайта по макету (корзина + каталог)

$500
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка403 просмотра
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Имеется дизайн макета сайта, требуется этот макет натянуть на CMS.

Основные требования к функционалу:

А) У CMS должны быть следующие возможности:

1. Широкие возможности по изменению контента каждой отдельно взятой страницы (от титулов и метатегов до текста и изображений);

2. Минимальный свой код выдаваемый в браузер;

3. В CMS должна быть доступна система управления товарным каталогом;

4. Товарный каталог должен обладать функциями - новинка, сортировка;

5. Необходим механизм "товарная корзина" можно односессионный, без авторизации;

6. CMS должна быть максимально проста и понятна, чтобы человек без дополнительных знаний мог обновлять товарный каталог и большую часть информации на сайте;

7. Механизм оплаты товара в корзине через карты (VISA), квитанции Сбербанка (форму предоставим).

Б) Необходим механизм автоопределения региона (по IP) и подстановки ссылки пользователю в зависимости от региона.

В) Необходима флеш-анимация, не сложная (но это уже необязательно к разработке, это можно заказать у флэшеров, если вы не занимаетесь флэш-анимацией).

Г) Хотелось бы все это воплотить на платфорем WordPress (насколько мне известно, на данной платформе все плохо с функционированием корзины), но если это невозможно, то любой другой, отвечающей нашим условиям.

Обязательны примеры выполненных работ. У нас критичное положение по срокам и мы не можем рисковать временем на провальную разработку, т.к. потом будет слишком поздно искать другого исполнителя.

Объем товарного каталога: ~60 позиций.

Подробное ТЗ будет предоставлено выбранному разработчику. У кого есть вопросы, задавайте в личку.

14 лет назад
deggustator
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$830
14 дней
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