Сайт на php под ключ (4-5 разделов), сопровождение

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок436 просмотров
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Сайт на php под ключ (4-5 разделов). Доработка дизайна. Полное долгосрочное сопровождение.

Общее ТЗ (в кратце)

1. сайт на PHP

2. Авторизация (общая на весь сайт и форум)

3. разные типы клиентов (пока 4 типа)

4. в зависимости от типа авторизованого клиента, на сайте

выводятся разные данные, и пользователь может

делать разные действия. (немного отличаюшиеся)

5. пополнение/вывод средств, история баланса

6. несложный дизайн

7. работа с MySQL, все храниться в БД

8. Сайт чисто на ПХП, без использования всяких

движков. Если будет проше то можно использовать

сторонние библиотеки.

9. Форум SMF

10. Исходные коды должны быть четкими и прозрачными для

понимания и последующей правки

Если будет проше то можно использовать

сторонние библиотеки функций (например, работа с MySQL)

Короче все на Ваш выбор.

Оплата поэтапно за каждый раздел. Предпочитаю исполнителей работающих быстро и качественно.

Дополнительно по ТЗ:

У нас будет несколько разделов...в порядке очередности.

1. Сервис торговых сигналов. Почти готов, нужна доработка. Привязка к глобальной регистрации.

2. ребат сервис ( запуск вместе с сервисом торговых сигналов). Образец fxcash.ru

3. Форум ( запуск вместе с сервисом торговых сигналов). В принципе есть, немного доделать дизайн.

4. Биржа удаленой работы. По типу упрощенного веблансера.

5. Если сообразим как это сделать то мониторинг счетов.

Дополнительно:

а) Глобальная регистрация

б) Автоматический прием средств, автовыплаты.

в)Личный кабинет. Расчет ведется с личного кабинета.

г) удобная админка, для активации и внесения вручную начислений.

Д) партнерская программа. Автоначисление реферальных в личный кабинет.

Писать на емайл: [email protected]

Но не забывайте оставлять предложение на сайте.

PHPСайт на PHP
14 лет назад
sovet211197
Alexander Anokhin 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Saturn
37 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Полное игнорирование заказчика. Никаких движений по выполнению проекту. На все запросы по ICQ и в приватные сообщения так же полное игнорирование. Сроки на реализацию проекта были оговорены да 21.11.09...но исполнитель сам установил срок до 25 .11. 09...и что?...не написано ни одной строчки сайта..на все запросы молчок, хотя и заходиn и ICQи веблансер. Чистой воды НЕУВАЖЕНИЕ к заказчику. Вам бы понравилось работать с таким исполнителем? ...тем более что не написано ни одной строчки..... "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" за потеряное время, заказчиков, выгоду, нервы и просто за отношение.
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