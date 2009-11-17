Сайт на php под ключ (4-5 разделов), сопровождение

Сайт на php под ключ (4-5 разделов). Доработка дизайна. Полное долгосрочное сопровождение.

Общее ТЗ (в кратце)

1. сайт на PHP

2. Авторизация (общая на весь сайт и форум)

3. разные типы клиентов (пока 4 типа)

4. в зависимости от типа авторизованого клиента, на сайте

выводятся разные данные, и пользователь может

делать разные действия. (немного отличаюшиеся)

5. пополнение/вывод средств, история баланса

6. несложный дизайн

7. работа с MySQL, все храниться в БД

8. Сайт чисто на ПХП, без использования всяких

движков. Если будет проше то можно использовать

сторонние библиотеки.

9. Форум SMF

10. Исходные коды должны быть четкими и прозрачными для

понимания и последующей правки

Если будет проше то можно использовать

сторонние библиотеки функций (например, работа с MySQL)

Короче все на Ваш выбор.

Оплата поэтапно за каждый раздел. Предпочитаю исполнителей работающих быстро и качественно.

Дополнительно по ТЗ:

У нас будет несколько разделов...в порядке очередности.

1. Сервис торговых сигналов. Почти готов, нужна доработка. Привязка к глобальной регистрации.

2. ребат сервис ( запуск вместе с сервисом торговых сигналов). Образец fxcash.ru

3. Форум ( запуск вместе с сервисом торговых сигналов). В принципе есть, немного доделать дизайн.

4. Биржа удаленой работы. По типу упрощенного веблансера.

5. Если сообразим как это сделать то мониторинг счетов.

Дополнительно:

а) Глобальная регистрация

б) Автоматический прием средств, автовыплаты.

в)Личный кабинет. Расчет ведется с личного кабинета.

г) удобная админка, для активации и внесения вручную начислений.

Д) партнерская программа. Автоначисление реферальных в личный кабинет.

Писать на емайл: [email protected]

Но не забывайте оставлять предложение на сайте.