Доброе время суток. Меня зовут Анатолий и меня интересует создание сайта по типу www.makkabel.com.ua, www.vbr.com.ua Тематика сайта: материалы и оборудование для телефонных станций. Предпочтение отдается киевлянам.
Сайт на php под ключ (4-5 разделов), сопровождение
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Сайт на php под ключ (4-5 разделов). Доработка дизайна. Полное долгосрочное сопровождение.
Общее ТЗ (в кратце)
1. сайт на PHP
2. Авторизация (общая на весь сайт и форум)
3. разные типы клиентов (пока 4 типа)
4. в зависимости от типа авторизованого клиента, на сайте
выводятся разные данные, и пользователь может
делать разные действия. (немного отличаюшиеся)
5. пополнение/вывод средств, история баланса
6. несложный дизайн
7. работа с MySQL, все храниться в БД
8. Сайт чисто на ПХП, без использования всяких
движков. Если будет проше то можно использовать
сторонние библиотеки.
9. Форум SMF
10. Исходные коды должны быть четкими и прозрачными для
понимания и последующей правки
Если будет проше то можно использовать
сторонние библиотеки функций (например, работа с MySQL)
Короче все на Ваш выбор.
Оплата поэтапно за каждый раздел. Предпочитаю исполнителей работающих быстро и качественно.
Дополнительно по ТЗ:
У нас будет несколько разделов...в порядке очередности.
1. Сервис торговых сигналов. Почти готов, нужна доработка. Привязка к глобальной регистрации.
2. ребат сервис ( запуск вместе с сервисом торговых сигналов). Образец fxcash.ru
3. Форум ( запуск вместе с сервисом торговых сигналов). В принципе есть, немного доделать дизайн.
4. Биржа удаленой работы. По типу упрощенного веблансера.
5. Если сообразим как это сделать то мониторинг счетов.
Дополнительно:
а) Глобальная регистрация
б) Автоматический прием средств, автовыплаты.
в)Личный кабинет. Расчет ведется с личного кабинета.
г) удобная админка, для активации и внесения вручную начислений.
Д) партнерская программа. Автоначисление реферальных в личный кабинет.
Писать на емайл: [email protected]
Но не забывайте оставлять предложение на сайте.
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