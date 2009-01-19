Владимир Коркин SaturnSaturn
37 летРоссия/Ярославль
20 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка PHP-скриптов, интеграция с различными платёжными системами.
Разработка PHP-скриптов и полностью сайтов любой сложности.
Интеграция с наиболее используемыми ПС (WebMoney, Я.Деньги, PerfectMoney и др.)
Администрирование серверов на базе ОС *NIX (http/mail/dns/ftp/vpn/billing/proxy сервера: установка, настройка, поддержка, решение проблем).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Генерация купона309 просмотров
- 7GiftIdeas360 просмотров
- Владимир Коркин449 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
0 баллов
14 лет назад
Полное игнорирование заказчика. Никаких движений по выполнению проекту. На все запросы по ICQ и в приватные сообщения так же полное игнорирование. Сроки на реализацию проекта были оговорены да 21.11.09...но исполнитель сам установил срок до 25 .11. 09...и что?...не написано ни одной строчки сайта..на все запросы молчок, хотя и заходиn и ICQи веблансер. Чистой воды НЕУВАЖЕНИЕ к заказчику. Вам бы понравилось работать с таким исполнителем? ...тем более что не написано ни одной строчки..... "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" за потеряное время, заказчиков, выгоду, нервы и просто за отношение.
$450
10 баллов
14 лет назад
Владимир зарекомендовал себя как очень хороший профессионал. Приятно общаться с человеком, который не только не испытывает недовольство от "глупых" вопросов, но и старается объяснить," что к чему и почему". Во время его работы я просил вносить разные дополнения, что не повлияло на сроки исполнения. Честный и порядочный человек! В дальнейшем буду с огромным удовольствием сотрудничать! Спасибо!
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, оплата работы вовремя. Рекомендую.
$33
10 баллов
14 лет назад
Хороший специалист! Справился быстро с работой!
Ответный отзыв
Понятное краткое описание заказа, быстрая проверка и оплата.
$150
10 баллов
15 лет назад
Приятный в общении человек. Отлично понимает, что нужно заказчикам, даже когда последние сами не полностью понимают свои потребности :-) Хороший кодер, дал несколько советов, внимательно разобрался и грамотно выполнил проект. 10/10, РЕКОММЕНДУЕМ!
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ, уточнения перед началом работы, быстрая оплата. Всё замечательно.
$10
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за терпеливую и вежливую консультацию.
Ответный отзыв
Всё отлично, вопросы по сути, и удобное время общения.