Полное игнорирование заказчика. Никаких движений по выполнению проекту. На все запросы по ICQ и в приватные сообщения так же полное игнорирование. Сроки на реализацию проекта были оговорены да 21.11.09...но исполнитель сам установил срок до 25 .11. 09...и что?...не написано ни одной строчки сайта..на все запросы молчок, хотя и заходиn и ICQи веблансер. Чистой воды НЕУВАЖЕНИЕ к заказчику. Вам бы понравилось работать с таким исполнителем? ...тем более что не написано ни одной строчки..... "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" за потеряное время, заказчиков, выгоду, нервы и просто за отношение.