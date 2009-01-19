Saturn

Владимир Коркин Saturn

 
37 летРоссия/Ярославль
20 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка PHP-скриптов, интеграция с различными платёжными системами.

Разработка PHP-скриптов и полностью сайтов любой сложности.

Интеграция с наиболее используемыми ПС (WebMoney, Я.Деньги, PerfectMoney и др.)

Администрирование серверов на базе ОС *NIX (http/mail/dns/ftp/vpn/billing/proxy сервера: установка, настройка, поддержка, решение проблем).

PHP
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Отзывы заказчиков
sovet211197
Alexander Anokhin 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$250
0 баллов
14 лет назад
Сайт на php под ключ (4-5 разделов), сопровождение
Полное игнорирование заказчика. Никаких движений по выполнению проекту. На все запросы по ICQ и в приватные сообщения так же полное игнорирование. Сроки на реализацию проекта были оговорены да 21.11.09...но исполнитель сам установил срок до 25 .11. 09...и что?...не написано ни одной строчки сайта..на все запросы молчок, хотя и заходиn и ICQи веблансер. Чистой воды НЕУВАЖЕНИЕ к заказчику. Вам бы понравилось работать с таким исполнителем? ...тем более что не написано ни одной строчки..... "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" за потеряное время, заказчиков, выгоду, нервы и просто за отношение.
xthtpjdf
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$450
10 баллов
14 лет назад
Разработка кредитного автомата.
Владимир зарекомендовал себя как очень хороший профессионал. Приятно общаться с человеком, который не только не испытывает недовольство от "глупых" вопросов, но и старается объяснить," что к чему и почему". Во время его работы я просил вносить разные дополнения, что не повлияло на сроки исполнения. Честный и порядочный человек! В дальнейшем буду с огромным удовольствием сотрудничать! Спасибо!
Чётко поставленная задача, оплата работы вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
GoNika
Nika Gorteva 
NaN лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$33
10 баллов
14 лет назад
Сделать скрипт
Хороший специалист! Справился быстро с работой!
Понятное краткое описание заказа, быстрая проверка и оплата.
Ответный отзыв
xbsmedia
Иван 
40 летГрузия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Написание админки + партнерка
Приятный в общении человек. Отлично понимает, что нужно заказчикам, даже когда последние сами не полностью понимают свои потребности :-) Хороший кодер, дал несколько советов, внимательно разобрался и грамотно выполнил проект. 10/10, РЕКОММЕНДУЕМ!
Чёткое ТЗ, уточнения перед началом работы, быстрая оплата. Всё замечательно.
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Gordon76
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Пересобрать php c --with-bcmath и --with-openssl
Спасибо за терпеливую и вежливую консультацию.
Всё отлично, вопросы по сути, и удобное время общения.
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