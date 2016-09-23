Читайте внимательно! НЕ ВЕБ-ВЕРСТКА Необходимо сделать в акробате (или в другой программе, где это возможно) PDF-анкету, где есть поля для заполнения текстом, комбобоксы с выпадающим списком и радиобуттоны. Ниже прикреплены джипеги для оценки объема работы. Примеры ...