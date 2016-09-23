xbsmedia

Иван xbsmedia

 
40 летГрузия/Тбилиси
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • PDF с текстовыми полями, раскрывающимися списками, переключателями

    Сделать PDF с текстовыми полями, раскрывающимися списками, переключателями. Всего 11 страниц, на выходе 2 файла (один 4 страницы и другой 7 страниц) Пример одной страницы прикреплен

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать PDF-анкету с заполняемыми полями

    Читайте внимательно! НЕ ВЕБ-ВЕРСТКА Необходимо сделать в акробате (или в другой программе, где это возможно) PDF-анкету, где есть поля для заполнения текстом, комбобоксы с выпадающим списком и радиобуттоны. Ниже прикреплены джипеги для оценки объема работы. Примеры ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннеры в HTML5

    1)Нужен большой HTML5 баннер растяжка для главной страницы (на русском и англ языке) и баннер для письма (на русском и англ языке).  Срок 3-4 дня. 2)Нужны 7 баннеров разных размеров (на русском и англ языке) HTML5 ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)

    Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)

    Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)

    Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)

    Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)

    $1000

    Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен веб-программист под новый проект

    Нужен программист под реализацию и "допиливание" нового проекта Важно  [list][*]Иметь опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимать и применять принципы ООП, Design Patterns, MVC;[*]Знать SQL, иметь опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптация дизайна

    Нужен дизайнер для адаптации новых разделов сайта к существующему дизайну. Нужен опытный дизайнер, который быстро, качественно и в срок исполняет работу ( НЕ КОЛЛЕКТИВ ДИЗАЙНЕРОВ И НЕ КОМПАНИЯ!!!!). Нужен один толковый специалист с опытом и ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-программист на полную занятость

    $1000

    Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость) Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-программист на полную занятость

    $1000

    Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость) Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxYii
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-программист на полную занятость

    $800

    [b]Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)[/b] [b]Вы будете:[/b][list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] [b]Желаемые навыки и опыт[/b] [b]Нам нужны люди, которые:[/b][list][*]Имеют опыт работы с ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Веб-программист на полную занятость

    $1000

    [b]Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)[/b] [b]Вы будете:[/b][list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] [b]Желаемые навыки и опыт[/b] [b]Нам нужны люди, которые:[/b][list][*]Имеют опыт работы с ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Веб-программист на полную занятость

    $1000

    Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость) Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Веб-программист (полная занятость)

    $1000

    [b]Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)[/b] Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения; [*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений; [*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании. [/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи по Форекс тематике

    Нужен копирайт/рерайт статей по форекс тематике.  Обязательно: иметь опыт торговли/работы на рынке Форекс  (хорошо владеть темой) выполнение дедлайнов отсутствие "воды" в текстах  Цену указывать за 1000 знаков с указанием рерайт/копирайт Возможно долгосрочное сотрудничество

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Веб-программист (полная занятость)

    $800

    Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость). Вы будете: • Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения; • Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений; • Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании. Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые: • Имеют опыт работы с ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxYii
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Maslena42
Наталья 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$17
10 баллов
6 лет назад
PDF с текстовыми полями, раскрывающимися списками, переключателями
Рекомендую Ивана как заказчика! Чёткое ТЗ, саоеаременная оплата!
Очень долго искали специалиста, который выполнит наш проект качественно, аккуратно и оперативно. Наталья именно та, кого мы искали, очень благодарны за проделанную работу. Рекомендуем! Надеемся на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
creartion
Тарас 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$160
10 баллов
6 лет назад
Баннеры в HTML5
Все хорошо. Рекомендую.
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Radiosound
Евгений 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Записать текст для автоответчика
Рекомендую. Отличный заказчик.
Отличные ребята, очень доволен выполненной работой. Буквально за 1 час сделали все в наилучшем качестве, профессионально. AAA+++ Рекоммендую
Ответный отзыв
vovan77
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Интеграция с API Payoneer
рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
ice21zero
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Поднять VPN (L2TP или IPSec) на CentOS сервере
Рекомендую, всё чётко.
Все отлично
Ответный отзыв