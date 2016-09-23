Сделать PDF с текстовыми полями, раскрывающимися списками, переключателями. Всего 11 страниц, на выходе 2 файла (один 4 страницы и другой 7 страниц) Пример одной страницы прикреплен
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Читайте внимательно! НЕ ВЕБ-ВЕРСТКА Необходимо сделать в акробате (или в другой программе, где это возможно) PDF-анкету, где есть поля для заполнения текстом, комбобоксы с выпадающим списком и радиобуттоны. Ниже прикреплены джипеги для оценки объема работы. Примеры ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт6 лет назад
1)Нужен большой HTML5 баннер растяжка для главной страницы (на русском и англ языке) и баннер для письма (на русском и англ языке). Срок 3-4 дня. 2)Нужны 7 баннеров разных размеров (на русском и англ языке) HTML5 ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...Закрыт7 лет назад
Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...Закрыт7 лет назад
Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $1000
Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимают ...Закрыт7 лет назад
Нужен программист под реализацию и "допиливание" нового проекта Важно [list][*]Иметь опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;[*]Понимать и применять принципы ООП, Design Patterns, MVC;[*]Знать SQL, иметь опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайнер для адаптации новых разделов сайта к существующему дизайну. Нужен опытный дизайнер, который быстро, качественно и в срок исполняет работу ( НЕ КОЛЛЕКТИВ ДИЗАЙНЕРОВ И НЕ КОМПАНИЯ!!!!). Нужен один толковый специалист с опытом и ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость) Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $1000
Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость) Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $800
[b]Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)[/b] [b]Вы будете:[/b][list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] [b]Желаемые навыки и опыт[/b] [b]Нам нужны люди, которые:[/b][list][*]Имеют опыт работы с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
[b]Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)[/b] [b]Вы будете:[/b][list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] [b]Желаемые навыки и опыт[/b] [b]Нам нужны люди, которые:[/b][list][*]Имеют опыт работы с ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость) Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;[*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;[*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.[/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
[b]Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)[/b] Вы будете:[list][*]Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения; [*]Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений; [*]Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании. [/list] Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые:[list][*]Имеют опыт работы с ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайт/рерайт статей по форекс тематике. Обязательно: иметь опыт торговли/работы на рынке Форекс (хорошо владеть темой) выполнение дедлайнов отсутствие "воды" в текстах Цену указывать за 1000 знаков с указанием рерайт/копирайт Возможно долгосрочное сотрудничествоКопирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание промо-раздела для сайта по конкурсам. Промо-страница Раздел в кабинете пользователя Есть подробный прототип в Axure.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $800
Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость). Вы будете: • Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения; • Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений; • Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании. Желаемые навыки и опыт Нам нужны люди, которые: • Имеют опыт работы с ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно перевести 7 текстов по финансовой тематике с русского на английский. Суммарно около 10-12тыс символов. Ждем.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад