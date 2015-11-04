Статьи по Форекс тематике

КопирайтингЗакрыт6 заявок188 просмотров
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Нужен копирайт/рерайт статей по форекс тематике. 

Обязательно:

иметь опыт торговли/работы на рынке Форекс  (хорошо владеть темой)

выполнение дедлайнов

отсутствие "воды" в текстах 

Цену указывать за 1000 знаков с указанием рерайт/копирайт

Возможно долгосрочное сотрудничество

8 лет назад
xbsmedia
Иван 
40 летГрузия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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