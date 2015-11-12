Контент для лендинга (роботы трансформеры)

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. нужно написать до 25 ноября 201 описаниe к фильмам. описания должны быть грамотными и без ошибок! оплата 5 грн. за 1 фильм, всего 1200 грн. на карту приватбанка. размер текста - 600 символов. спасибо за ...
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Задача в состоит в следующем. Нужно заполнить текстовой информацией лендинг. yadi.sk/i/JLBL14QikAGmH
Это должна быть не просто статья, а продуманная текстовая цепочка информации которая в идеале должна вызвать желание заказать
Макет еще не завершен но я думаю это не критично, основной смысл лендинга понятен.
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