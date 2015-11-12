Контент для лендинга (роботы трансформеры)

Задача в состоит в следующем. Нужно заполнить текстовой информацией лендинг. yadi.sk/i/JLBL14QikAGmH

Это должна быть не просто статья, а продуманная текстовая цепочка информации которая в идеале должна вызвать желание заказать

Макет еще не завершен но я думаю это не критично, основной смысл лендинга понятен.