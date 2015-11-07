Подготовка авто к зиме, переделка статьи

Доброе утро! Нужно сделать "конфетку" из статьи на тему подготовки авто к зиме (!). Добавить конкретики, полезности, может, изменить структуру (можно расширить до 3 тыс зн б\п). Статья должна стать рекламной. И рекламировать именно услуги СПАСа (ознакомьтесь с самим сайтом!), а не сам автосервис (то есть не надо писать, что мы 100 лет на рынке, у нас все хорошо и пр. Напишите, как важно вовремя менять шины и масло, например). Но главное, чтобы вам поверили простые автолюбители.

Плачу по доллару за 1000 зн б\п